Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде на снятии Берреттини

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде. Итальянец Маттео Берретини снялся после первого сета, который завершился со счётом 7:6 (7:2) в пользу британца.

Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Дрейпер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Берреттини два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Далее Джек Дрейпер встретится с американцем Томми Полом, который на этой же стадии оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.