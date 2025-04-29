Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде на снятии Берреттини
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде. Итальянец Маттео Берретини снялся после первого сета, который завершился со счётом 7:6 (7:2) в пользу британца.
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:40 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
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Маттео Берреттини
М. Берреттини
Встреча продолжалась 59 минут. В её рамках Дрейпер три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Берреттини два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Далее Джек Дрейпер встретится с американцем Томми Полом, который на этой же стадии оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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