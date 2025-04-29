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Джек Дрейпер поддержал Маттео Берреттини после его снятия с «Мастерса» в Мадриде

Джек Дрейпер поддержал Маттео Берреттини после его снятия с «Мастерса» в Мадриде
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о снятии итальянца Маттео Берреттини с матча третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:2) после чего Берреттини снался.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:40 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7
6 2
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Он сказал, что у него тянет пресс. В прошлом у меня были травмы мышц брюшного пресса. Думаю, что он мог сделать это в своём последнем матче. Спасибо ему за то, что он вышел сюда и провёл хороший первый сет. Видел, что у него немного не хватает энергии. В целом Маттео очень позитивный игрок. Поэтому всегда тяжело видеть, что у друга травма. Его это сильно мучает. Да и я сам… знаю, каково это. Надеюсь, он сможет вернуться к Риму. Желаю ему всего наилучшего. Он отличный парень», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

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