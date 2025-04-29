Джек Дрейпер поддержал Маттео Берреттини после его снятия с «Мастерса» в Мадриде

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о снятии итальянца Маттео Берреттини с матча третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. Первый сет завершился со счётом 7:6 (7:2) после чего Берреттини снался.

«Он сказал, что у него тянет пресс. В прошлом у меня были травмы мышц брюшного пресса. Думаю, что он мог сделать это в своём последнем матче. Спасибо ему за то, что он вышел сюда и провёл хороший первый сет. Видел, что у него немного не хватает энергии. В целом Маттео очень позитивный игрок. Поэтому всегда тяжело видеть, что у друга травма. Его это сильно мучает. Да и я сам… знаю, каково это. Надеюсь, он сможет вернуться к Риму. Желаю ему всего наилучшего. Он отличный парень», — сказал Дрейпер в интервью на корте.