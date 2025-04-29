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Российский теннисист был дисквалифицирован с матча за неприличные жесты судье на ITF M25

Российский теннисист был дисквалифицирован с матча за неприличные жесты судье на ITF M25
Аудио-версия:
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407-я ракетка мира российский теннисист Святослав Гулин был дисквалифицирован прямо с матча и получил штраф в размере € 2 тыс. за вызывающее поведение в отношении судьи. Это случилось во время игры 1/16 финала турнира ITF M25 в Испании с местным теннисистом Алехо Санчес-Килесом (596-й номер рейтинга ATP).

Примечательно, что инцидент произошёл в решающем сете. После ошибки соперника Гулин повёл 4:0 и не нашёл лучшего празднования, чем начать выкрикивать оскорбления в адрес арбитра и демонстрировать в его сторону неприличные жесты. После этого россиянин был дисквалифицирован с матча, в котором уже практически одержал победу.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что Святослав Гулин является одним из главных контентмейкеров команды TBN Tennis Team — объединения теннисистов, которые снимают контент с различных турниров по всему миру. После вышеописанного инцидента в телеграм-канале команды появился пост с просьбой в адрес подписчиков помочь со сбором денег на оплату штрафа.

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