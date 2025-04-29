Музетти в двух сетах обыграл Циципаса в матче 3-го круга «Мастерса» в Мадриде

11-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти нанёс поражение греку Стефаносу Циципасу (18-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:5, 7:6(7:3) в матче 3-го круга «Мастерса» в Мадриде.

Продолжительность матча составила 1 час 56 минут. Итальянец сделал четыре эйса, не совершил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из восьми. Его соперник один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге соперником Музетти станет седьмая ракетка мира австралиец Алекс Де Минор, который ранее в своём матче сломил сопротивление 30-го номера рейтинга ATP канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Призовой фонд мужских соревнований в Мадриде составил € 7 854 000.