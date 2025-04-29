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Свитолина — четвёртая в этом столетии, кто выиграл 10 матчей подряд на грунте в двух сетах

Свитолина — четвёртая в этом столетии, кто выиграл 10 матчей подряд на грунте в двух сетах
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17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвёртой теннисисткой в этом 100-летии, выигравшей 10 подряд матчей на грунтовых кортах (включая Кубок Билли Джин Кинг) в двух сетах после Серены Уильямс, Флавии Пеннетты и Бернарды Пера. Об этом сообщил Opta Ace.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:35 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Элина Свитолина вышла в четвертьфинал. В четвёртом круге она обыграла Марию Саккари со счётом 6:3, 6:4. Ранее Свитолина завоевала титул на грунтовом турнире WTA-250 в Руане (Франция).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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