Свитолина — четвёртая в этом столетии, кто выиграл 10 матчей подряд на грунте в двух сетах
Поделиться
17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвёртой теннисисткой в этом 100-летии, выигравшей 10 подряд матчей на грунтовых кортах (включая Кубок Билли Джин Кинг) в двух сетах после Серены Уильямс, Флавии Пеннетты и Бернарды Пера. Об этом сообщил Opta Ace.
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:35 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мария Саккари
М. Саккари
На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Элина Свитолина вышла в четвертьфинал. В четвёртом круге она обыграла Марию Саккари со счётом 6:3, 6:4. Ранее Свитолина завоевала титул на грунтовом турнире WTA-250 в Руане (Франция).
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
20:31
-
20:29
-
20:13
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
18:55
-
18:46
-
18:18
-
17:49
-
17:44
-
17:11
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:04
-
14:42
-
14:41
-
13:54
-
13:21
-
13:13
-
12:48
-
12:40
-
12:15
-
12:02
-
11:23
-
11:13
-
11:03