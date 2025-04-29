Свитолина — четвёртая в этом столетии, кто выиграл 10 матчей подряд на грунте в двух сетах

17-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина стала четвёртой теннисисткой в этом 100-летии, выигравшей 10 подряд матчей на грунтовых кортах (включая Кубок Билли Джин Кинг) в двух сетах после Серены Уильямс, Флавии Пеннетты и Бернарды Пера. Об этом сообщил Opta Ace.

На грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Элина Свитолина вышла в четвертьфинал. В четвёртом круге она обыграла Марию Саккари со счётом 6:3, 6:4. Ранее Свитолина завоевала титул на грунтовом турнире WTA-250 в Руане (Франция).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.