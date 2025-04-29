Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Мадриде, уступив Учижиме

22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она уступила японской спортсменке Моюке Учижиме со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Александрова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Учижимы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Далее Моюка Учижима сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швётек из Польши.