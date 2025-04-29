Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Мадриде, уступив Учижиме
Поделиться
22-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она уступила японской спортсменке Моюке Учижиме со счётом 4:6, 6:7 (5:7).
Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 17:40 МСК
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Александрова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Учижимы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Далее Моюка Учижима сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швётек из Польши.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
20:31
-
20:29
-
20:13
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
18:55
-
18:46
-
18:18
-
17:49
-
17:44
-
17:11
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:04
-
14:42
-
14:41
-
13:54
-
13:21
-
13:13
-
12:48
-
12:40
-
12:15
-
12:02
-
11:23
-
11:13
-
11:03