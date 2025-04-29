Дрейпер — о блэкауте в Испании: прочитал около 10 страниц книги. Обычно вообще не читаю

Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался об отключении электроэнергии в Мадриде (Испания). На «Мастерсе» в Мадриде британец вышел в четвёртый круг на снятии Маттео Берреттини после первого сета (7:6 (7:2).

«На самом деле мне это понравилось. Я немного минималист. Было так приятно, когда не было телефонов и прочей ерунды, которая происходит в мире. Ты просто пытаешься сосредоточиться на главном. В итоге прочитал около 10 страниц книги. Обычно я вообще не читаю. Так что это было интересно», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Напомним, в понедельник матчи были остановлены примерно в 13:45 мск из-за отсутствия электричества. Позднее стало известно, что перебои с электроэнергией были в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.