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Дрейпер — о блэкауте в Испании: прочитал около 10 страниц книги. Обычно вообще не читаю

Дрейпер — о блэкауте в Испании: прочитал около 10 страниц книги. Обычно вообще не читаю
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Шестая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался об отключении электроэнергии в Мадриде (Испания). На «Мастерсе» в Мадриде британец вышел в четвёртый круг на снятии Маттео Берреттини после первого сета (7:6 (7:2).

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:40 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7
6 2
         
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«На самом деле мне это понравилось. Я немного минималист. Было так приятно, когда не было телефонов и прочей ерунды, которая происходит в мире. Ты просто пытаешься сосредоточиться на главном. В итоге прочитал около 10 страниц книги. Обычно я вообще не читаю. Так что это было интересно», — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Напомним, в понедельник матчи были остановлены примерно в 13:45 мск из-за отсутствия электричества. Позднее стало известно, что перебои с электроэнергией были в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.

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