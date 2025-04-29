Зверев грубо накричал на отца во время матча с Серундоло на «Мастерсе» в Мадриде

В эти минуты в Мадриде проходит матч четвёртого круга местного «Мастерса», в котором встречаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 21-й номер рейтинга ATP аргентинец Франсиско Серундоло. На данный момент счёт по сетам 1:0 в пользу последнего. В одном из моментов первого сета, при счёте 4:4, Зверев позволил себе грубую реплику в адрес сидящего на трибуне отца, бывшего советского теннисиста Александра Зверева-старшего.
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Родитель призвал сына больше использовать вращение, на что последний ответил: «Да ты надоел (в оригинале использовалось более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») со своим вращением».
Отметим, что это уже не первый раз, когда конфликты Зверева с отцом попадают в СМИ. Последний нередко критикует сына за плохую игру.
- 29 апреля 2025
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