Зверев грубо накричал на отца во время матча с Серундоло на «Мастерсе» в Мадриде

В эти минуты в Мадриде проходит матч четвёртого круга местного «Мастерса», в котором встречаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 21-й номер рейтинга ATP аргентинец Франсиско Серундоло. На данный момент счёт по сетам 1:0 в пользу последнего. В одном из моментов первого сета, при счёте 4:4, Зверев позволил себе грубую реплику в адрес сидящего на трибуне отца, бывшего советского теннисиста Александра Зверева-старшего.

Родитель призвал сына больше использовать вращение, на что последний ответил: «Да ты надоел (в оригинале использовалось более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») со своим вращением».

Отметим, что это уже не первый раз, когда конфликты Зверева с отцом попадают в СМИ. Последний нередко критикует сына за плохую игру.