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Зверев грубо накричал на отца во время матча с Серундоло на «Мастерсе» в Мадриде

Зверев грубо накричал на отца во время матча с Серундоло на «Мастерсе» в Мадриде
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В эти минуты в Мадриде проходит матч четвёртого круга местного «Мастерса», в котором встречаются вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 21-й номер рейтинга ATP аргентинец Франсиско Серундоло. На данный момент счёт по сетам 1:0 в пользу последнего. В одном из моментов первого сета, при счёте 4:4, Зверев позволил себе грубую реплику в адрес сидящего на трибуне отца, бывшего советского теннисиста Александра Зверева-старшего.

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Родитель призвал сына больше использовать вращение, на что последний ответил: «Да ты надоел (в оригинале использовалось более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») со своим вращением».

Отметим, что это уже не первый раз, когда конфликты Зверева с отцом попадают в СМИ. Последний нередко критикует сына за плохую игру.

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