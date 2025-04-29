24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович снялся с грунтового «Мастерса» в Риме (Италия), который пройдёт с 7 по 18 мая. Об этом сообщает Entry List Updates в социальных сетях. В основной сетке соревнований его заменит Фабиан Марожан из Венгрии.

Также с турнира снялся Алехандро Табило, которого заменит Кристофер O’Коннелл.

На проходящем с 23 апреля по 4 мая турнире серии «Мастерс» в испанском Мадриде Джокович проиграл в стартовом матче турнира, уступив итальянцу Маттео Арнальди — 3:6, 4:6. Это поражение стало вторым подряд для серба в стартовых матчах турниров серии «Мастерс» в этом сезоне. Ранее он уступил Алехандро Табило (3:6, 4:6) на турнире в Монте-Карло.