Серундоло уверенно обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

21-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло нанёс поражение немцу Александру Звереву (второй номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Аргентинец сделал один эйс, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Его соперник один раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и не использовал свой единственный брейк-пойнт.

В следующем круге соперником Серундоло станет 23-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик, который ранее в своём матче сломил сопротивление Александра Бублика из Казахстана (75-й номер рейтинга ATP).

Призовой фонд мужских соревнований в Мадриде составил € 7 854 000.