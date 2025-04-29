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«Недовольна тем, как я справилась». Швёнтек — о победе над Шнайдер на турнире в Мадриде

«Недовольна тем, как я справилась». Швёнтек — о победе над Шнайдер на турнире в Мадриде
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала победу над россиянкой Дианой Шнайдер в четвёртом круге на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Матч завершился со счётом 6:0, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу Иги.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:10 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
0 		7 7 4
6 		6 3 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Насколько вас впечатлила перемена Шнайдер во втором сете после 6:0 в первом?
 — Не сказала бы, что был шокирована, ведь легко поднять уровень, когда тебе нечего терять. Однако она входит в топ-20 и играет очень хорошо, поэтому я знала, что она может поднять свой уровень. Но была недовольна тем, как я справилась с этим, потому что должна была оставаться на том же уровне, а я этого не сделала. И это определённо то, что я хочу улучшить, — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

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