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Азаренко и Крюгер вышли в 1/2 финала турнира в Мадриде в паре, обыграв Гауфф и Монтгомери

Азаренко и Крюгер вышли в 1/2 финала турнира в Мадриде в паре, обыграв Гауфф и Монтгомери
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Пара белорусской теннисистки Витории Азаренко и американки Эшлин Крюгер вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в паре. В четвертьфинале они обыграли американский дуэт Кори Гауфф и Робин Монтгомери со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 19:35 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
В. Азаренко Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Робин Монтгомери
США
Робин Монтгомери
К. Гауфф Р. Монтгомери

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Азаренко и Крюгер один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гауфф и Монтгомери ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Азаренко и Крюгер поспорят с победительницами матча Софья Кенин/Людмила Киченок — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.

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