Азаренко и Крюгер вышли в 1/2 финала турнира в Мадриде в паре, обыграв Гауфф и Монтгомери

Пара белорусской теннисистки Витории Азаренко и американки Эшлин Крюгер вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в паре. В четвертьфинале они обыграли американский дуэт Кори Гауфф и Робин Монтгомери со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Азаренко и Крюгер один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гауфф и Монтгомери ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал Азаренко и Крюгер поспорят с победительницами матча Софья Кенин/Людмила Киченок — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.