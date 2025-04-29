Азаренко и Крюгер вышли в 1/2 финала турнира в Мадриде в паре, обыграв Гауфф и Монтгомери
Поделиться
Пара белорусской теннисистки Витории Азаренко и американки Эшлин Крюгер вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) в паре. В четвертьфинале они обыграли американский дуэт Кори Гауфф и Робин Монтгомери со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 19:35 МСК
Виктория Азаренко
Эшлин Крюгер
В. Азаренко Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Кори Гауфф
Робин Монтгомери
К. Гауфф Р. Монтгомери
Встреча продолжалась 1 час 26 минут. В её рамках Азаренко и Крюгер один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Гауфф и Монтгомери ни одного эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал Азаренко и Крюгер поспорят с победительницами матча Софья Кенин/Людмила Киченок — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс.
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
22:00
-
21:55
-
21:28
-
21:08
-
20:57
-
20:31
-
20:29
-
20:13
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
18:55
-
18:46
-
18:18
-
17:49
-
17:44
-
17:11
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:04
-
14:42
-
14:41
-
13:54
-
13:21
-
13:13
-
12:48
-
12:40