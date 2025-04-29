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Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Мэдисон Киз в Мадриде

Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Мэдисон Киз в Мадриде
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о предстоящей встрече с американкой Мэдисон Киз в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 14:00 МСК
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Чувствую, что эти условия могут подойти нам обеим, потому что у Мэдисон также отличная подача, которая здесь может быть очень сильной. Мне не нужно на неё смотреть, мы играли здесь в прошлом году, хотя думаю, что это было на ночной сессии. Помню, что было немного холодно, всё было немного по-другому, так что посмотрим, какой матч у нас будет в этом году. Мы обязательно проанализируем, как она играет в этом сезоне, на данный момент мне больше нечего добавить», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Киз и Швёнтек 4-2 в пользу Иги. Она оказалась сильнее в Риме-2021, Индиан-Уэллсе-2022, Мадриде-2024 и Риме-2024. Киз обыгрывала Швёнтек в Цинциннати-2022 и на Australian Open — 2025.

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