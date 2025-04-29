Медведев в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
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10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме (32-й номер рейтинга ATP) в матче 4-го круга грунтового «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 6:1, 6:4.
Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 20:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
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|4
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Медведев сделал семь эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник шесть раз подал навылет, не совершил ошибок на подаче и использовал два брейк-пойнта из трёх.
Соперником россиянина по четвертьфиналу станет победитель противостояния Тейлор Фриц (США) — Каспер Рууд (Норвегия). Их матч будет сыгран сегодня, и начнётся не ранее 22:40 мск.
Призовой фонд мужских соревнований в Мадриде составил € 7 854 000.
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