Медведев в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме (32-й номер рейтинга ATP) в матче 4-го круга грунтового «Мастерса» в Мадриде со счётом 3:6, 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту. Медведев сделал семь эйсов, допустил столько же двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Его соперник шесть раз подал навылет, не совершил ошибок на подаче и использовал два брейк-пойнта из трёх.

Соперником россиянина по четвертьфиналу станет победитель противостояния Тейлор Фриц (США) — Каспер Рууд (Норвегия). Их матч будет сыгран сегодня, и начнётся не ранее 22:40 мск.

Призовой фонд мужских соревнований в Мадриде составил € 7 854 000.