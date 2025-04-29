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Циципас — о блэкауте: читал, общался с Паулой, командой и не слишком волновался

Циципас — о блэкауте: читал, общался с Паулой, командой и не слишком волновался
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18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, чем был занят во время во время блэкаута в Испании. На «Мастерсе» в Мадриде Циципас в третьем круге проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 5:7, 6:7 (3:7).

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:45 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		7 7
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Был в порядке, я, возможно, лучший человек для таких ситуаций. Знаю, как провести время. Читал, хорошо пообщался с Паулой, с командой и не слишком волновался. Дайте мне любую причину, чтобы сделать что-то другое, и у меня будет хороший день. Кстати, меня здесь не было», — приводит слова Циципаса Ubitennis.

В понедельник матчи были остановлены примерно в 13:45 мск из-за отсутствия электричества. Позднее стало известно, что перебои с электроэнергией были в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.

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