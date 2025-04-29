Циципас — о блэкауте: читал, общался с Паулой, командой и не слишком волновался

18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, чем был занят во время во время блэкаута в Испании. На «Мастерсе» в Мадриде Циципас в третьем круге проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 5:7, 6:7 (3:7).
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«Был в порядке, я, возможно, лучший человек для таких ситуаций. Знаю, как провести время. Читал, хорошо пообщался с Паулой, с командой и не слишком волновался. Дайте мне любую причину, чтобы сделать что-то другое, и у меня будет хороший день. Кстати, меня здесь не было», — приводит слова Циципаса Ubitennis.
В понедельник матчи были остановлены примерно в 13:45 мск из-за отсутствия электричества. Позднее стало известно, что перебои с электроэнергией были в регионах сразу нескольких стран — Испании, Португалии, Франции и Бельгии.
- 29 апреля 2025
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