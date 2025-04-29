«Я наслаждался». Даниил Медведев рассказал, чем был занят во время блэкаута в Испании

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) рассказал, как провёл время в период отключения элекроэнерии в Испании. В четвёртом круге россиянин обыграл американца Брэндона Накашиму со счётом 3:6, 6:1, 6:4.
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— Вчера на 10 часов отключили электричество. Вы справились?
— Всё было хорошо. Пару раз в жизни пытался меньше пользоваться телефоном. Но ты не можешь, потому что у тебя банковский перевод, тебе звонят твой тренер, твоя жена, твои дети…
— Только не говорите мне, что у ваших детей уже есть телефон.
— Нет, но когда я не с женой, она звонит мне, чтобы поговорить с детьми. А когда у тебя нет такой возможности, мне это нравилось. Я наслаждался этим. Мы отлично поужинали сэндвичами, потому что горячей еды не было. Я был с Кареном, с Игорем Андреевым, с моим тренером и с моей женой. Потом на самом деле это было идеальное время. Около 22:30 включили электричество. Немного времени провёл в телефоне и лёг спать, — сказал Медведев в интервью на корте.
- 29 апреля 2025
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