Кудерметова и Мертенс вышли в 1/2 финала в Мадриде в паре, разгромив Кенин и Киченок
Поделиться
Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале они обыграли американско-украинский дуэт Софьи Кенин и Людмилы Киченок со счётом 6:3, 6:1.
Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 21:20 МСК
Софья Кенин
Людмила Киченок
С. Кенин Л. Киченок
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кенин и Киченок ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с парой Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 апреля 2025
-
23:33
-
23:33
-
23:15
-
23:04
-
22:41
-
22:32
-
22:27
-
22:00
-
21:55
-
21:28
-
21:08
-
20:57
-
20:31
-
20:29
-
20:13
-
20:04
-
19:43
-
19:38
-
19:32
-
19:23
-
18:55
-
18:46
-
18:18
-
17:49
-
17:44
-
17:11
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
16:18
-
16:16
-
15:59
-
15:55
-
15:45
-
15:04