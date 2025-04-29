Кудерметова и Мертенс вышли в 1/2 финала в Мадриде в паре, разгромив Кенин и Киченок

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале они обыграли американско-украинский дуэт Софьи Кенин и Людмилы Киченок со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кенин и Киченок ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с парой Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер.