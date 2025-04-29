Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова и Мертенс вышли в 1/2 финала в Мадриде в паре, разгромив Кенин и Киченок

Кудерметова и Мертенс вышли в 1/2 финала в Мадриде в паре, разгромив Кенин и Киченок
Комментарии

Пара российской теннисистки Вероники Кудерметовой и Элисе Мертенс из Бельгии вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвертьфинале они обыграли американско-украинский дуэт Софьи Кенин и Людмилы Киченок со счётом 6:3, 6:1.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 21:20 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
С. Кенин Л. Киченок
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1
6 		6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. В её рамках Кудерметова и Мертенс два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Кенин и Киченок ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Далее Кудерметова и Мертенс встретятся с парой Виктории Азаренко и Эшлин Крюгер.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Азаренко и Крюгер вышли в 1/2 финала турнира в Мадриде в паре, обыграв Гауфф и Монтгомери
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android