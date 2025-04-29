«На меня смотрели по-другому». Синнер рассказал, что хотел взять паузу в теннисе перед AO

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что перед Открытым чемпионатом Австралии — 2025 думал о том, чтобы взять перерыв в теннисе.

«Думал ли я когда-нибудь о том, чтобы сдаться? Помню, перед Открытым чемпионатом Австралии в этом году у меня был очень несчастный момент. В Австралии не чувствовал себя комфортно ни в раздевалке, ни в ресторане, игроки смотрели на меня по-другому, и мне это не очень нравилось. Там подумал, что жить теннисом в таком ключе очень тяжело: я всегда был человеком, который относился к теннису в шутку, думал, что после Австралии возьму отпуск. Потом всё пошло так, как пошло, я не хотел этого, но в другом смысле в тот момент это было хорошо для меня. Три месяца — это слишком долго, но одна из причин, по которой я не играл в Роттердаме, именно в этом. Мне нужно было немного времени, чтобы провести его с друзьями, отдавая предпочтение людям, которые меня любят», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая.