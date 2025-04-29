Надаль — об Алькарасе: верю, что у него будет одна из лучших карьер в истории

Бывший теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о своём соотечественнике, третьей ракетке мира Карлосе Алькарасе.

«На всех нас оказывалось давление со стороны СМИ и возлагаемых на нас надежд, но в конце концов я думаю, что мы люди и умеем справляться с этим.

Не считаю, что для Карлоса станет большой проблемой совладать с этим давлением. Он отличный игрок, и за его спиной великолепная семья.

Я думаю, он всё делает превосходно, и у него невероятная карьера, и он выиграет ещё очень много, если сможет избежать травм — это самое важное. Я ему желаю — и действительно верю, — пусть у него будет одна из лучших карьер в истории», — приводит слова Надаля CNN.

Напомним, ранее 21-летний Алькарас снялся с домашнего «Мастерса» в Мадриде из-за травмы.