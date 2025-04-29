Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, должны ли быть пересмотрены антидопинговые правила.

«Сложно ответить на этот вопрос, у всех, когда тест оказывается положительным, одинаковые протоколы. Нет никакого различия в лечении, даже если в моём случае я получил немного критики, но со мной не обращались по-другому. Мне пришлось подать много апелляций, они проверяли меня, возможно, даже больше, чем других. Всё было пересмотрено ВАДА снова. В случае заражения, как у меня, если врачи проверят и поймут, что это больше не даёт вам сил или ясности», — приводит слова Синнера Ubitennis.

Напомним, Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в тур на грунтовом «Мастерсе» в Риме, который стартует 7 мая.