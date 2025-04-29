Соболенко обошла Шарапову по скорости достижения 20 побед на Madrid Open

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение американке Питон Стирнс (44-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:4 в матче четёртого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Эта победа стала для 26-летней белоруски 20-й за карьеру в рамках Madrid Open. На это ей понадобилось 24 матча, что вывело её на второе место в истории по скорости достижения 20 побед в Мадриде после Серены Уильямс (22 матча). По этому показателю она обошла Марию Шарапову, Симону Халеп и Петру Квитову (у всех — по 25).
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Напомним, в четвертьфинале соперницей Соболенко станет победительница противостояния Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия). Их матч идёт в эти минуты.
Призовой фонд женских соревнований в Мадриде составил € 7 854 000.
- 29 апреля 2025
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