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«Мы должны быть счастливы жить этим моментом». Синнер — о «Большой тройке»

«Мы должны быть счастливы жить этим моментом». Синнер — о «Большой тройке»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о карьере испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича и швейцарца Роджера Федерера.

— Федерер, Надаль, Джокович. Ваш рейтинг?
— Мне посчастливилось узнать двух последних немного лучше, а Роджера — чуть меньше. Не часто с ним виделся, мало с ним общался. О Рафе и Ноле я могу судить немного лучше, мне очень нравится Рафа. Он человек, который так заботится о тех, кто его окружает, и он отличный боец. Если смотреть на цифры, то лучшим является Ноле, но мы должны быть счастливы жить этим моментом. То, что они показали за эти 20 лет, — безумие, — приводит слова Синнера Ubitennis.

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