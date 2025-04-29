«Не верю, что к нему было какое-то особое отношение». Надаль — о деле Синнера

Бывший теннисист 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль высказался о допинговом деле нынешней первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«С моей точки зрения, я действительно не верю, что Янник, несмотря на то что он номер один в мире, получил какое-то особое отношение, нежели любой другой человек.

Я действительно верю в этот процесс, я был там на протяжении 20 лет, проходил все тесты, знаю, насколько строго контролируется каждое движение… и я верю в этот процесс.

Не могу сказать ничего другого и не могу думать иначе, потому что в противном случае буду думать, что мы живём в несправедливом мире, а я действительно верю, что в этом вопросе мы живём в справедливом мире», — приводит слова Надаля CNN.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.