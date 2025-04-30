Анастасия Потапова проиграла Марте Костюк в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде

39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она уступила украинской спортсменке Марте Костюк со счётом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Потапова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Далее Марта Костюк встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.