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Анастасия Потапова проиграла Марте Костюк в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде

Анастасия Потапова проиграла Марте Костюк в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде
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39-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В четвёртом круге она уступила украинской спортсменке Марте Костюк со счётом 3:6, 2:6.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 22:35 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Потапова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Далее Марта Костюк встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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