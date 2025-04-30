Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 29 апреля
Во вторник, 29 апреля, состоялись матчи четвёртого круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч восьмого игрового дня.
Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Результаты матчей 29 апреля:
- Диана Шнайдер (Россия) — Ига Швёнтек (Польша) — 0:6, 7:6 (7:3), 4:6;
- Мэдисон Киз (США) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:3;
- Мария Саккари (Греция) — Элина Свитолина (Украина) — 3:6, 4:6;
- Моюка Учижима (Япония) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 7:6 (7:5);
- Арина Соболенко (Беларусь) — Питон Стирнс (США) — 6:2, 6:4;
- Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2.
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