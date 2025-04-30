Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 29 апреля

Во вторник, 29 апреля, состоялись матчи четвёртого круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч восьмого игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Результаты матчей 29 апреля: