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Определился соперник Даниила Медведева по четвертьфинальному матчу «Мастерса» в Мадриде

Определился соперник Даниила Медведева по четвертьфинальному матчу «Мастерса» в Мадриде
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15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд нанёс поражение американцу Тейлору Фрицу в матче четвёртого круга грунтового «Мастерса» в Мадриде со счётом 7:5, 6:4.

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 22:45 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Рууд сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. Его соперник шесть раз подал навылет, не совершил двойных ошибок и использовал один брейк-пойнт из трёх.

В матче 1/4 финала Рууд сыграет с 10-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее в своём матче оказался сильнее 32-й ракетки мира американца Брэндона Накашимы (3:6, 6:1, 6:4).

Призовой фонд мужских соревнований в Мадриде составил € 7 854 000. Действующим победителем является россиянин Андрей Рублёв.

Турнирная сетка «Мастерса» в Мадриде
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