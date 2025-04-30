Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марта Костюк: трудно удержать публику, если ты не Надаль, Федерер или Джокович

Марта Костюк: трудно удержать публику, если ты не Надаль, Федерер или Джокович
Комментарии

36-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк после победы над россиянкой Анастасией Потаповой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) поблагодарила публику за присутствие на позднем матче. Встреча Костюк и Потаповой завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Марты.

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 22:35 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

«Я очень рада, что зрители остались. Знаю, что уже поздно. Спасибо, что остались. Когда играешь поздние матчи, трудно удержать публику, если только ты не Рафа, Роджер, Новак или Карлос», — сказала Костюк в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Марта Костюк встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Анастасия Потапова проиграла Марте Костюк в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android