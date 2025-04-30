Марта Костюк: трудно удержать публику, если ты не Надаль, Федерер или Джокович

36-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк после победы над россиянкой Анастасией Потаповой в четвёртом круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) поблагодарила публику за присутствие на позднем матче. Встреча Костюк и Потаповой завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу Марты.

«Я очень рада, что зрители остались. Знаю, что уже поздно. Спасибо, что остались. Когда играешь поздние матчи, трудно удержать публику, если только ты не Рафа, Роджер, Новак или Карлос», — сказала Костюк в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира в Мадриде Марта Костюк встретится с первой ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко.