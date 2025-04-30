«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 29 апреля

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Во вторник, 29 апреля, в Мадриде прошёл очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). Третий круг. Результаты:

Алекс де Минор (Австралия) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:3, 7:6(7:3);

Фрэнсис Тиафо (США) — Александр Мюллер (Франция) — 6:3, 6:3;

Карен Хачанов (Россия) — Томми Пол (США) — 3:6, 6:3, 2:6;

Кэмерон Норри (Великобритания) — Габриэль Диалло (Канада) — 6:2, 4:6, 4:6;

Якуб Меншик (Чехия) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:3, 6:2;

Григор Димитров (Болгария) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 6:4, 7:6 (7:3);

Джек Дрейпер (Великобритания) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:2), отказ Берреттини;

Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Музетти (Италия) — 5:7, 6:7 (3:7);

Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина) — 5:7, 3:6;

Даниил Медведев (Россия) — Брэндон Накашима (США) — 3:6, 6:1, 6:4;

Тейлор Фриц (США) — Каспер Рууд (Норвегия) — 5:7, 4:6.