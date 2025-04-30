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Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 30 апреля

Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 30 апреля
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Сегодня, 30 апреля, пройдёт очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфиналов на женском турнире.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. 1/4 финала, 30 апреля (время — московское):

  • 14:00. Мэдисон Киз (США) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 16:00. Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США);
  • 17:30. Моюка Учижима (Япония) — Элина Свитолина (Украина);
  • 21:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Марта Костюк (Украина).

Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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