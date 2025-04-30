«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии четвёртого круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид, Испания. Расписание матчей 30 апреля (время московское):

14:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Маттео Арнальди (Италия).

17:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Томми Пол (США).

20:30. Григор Димитров (Болгария) — Габриэль Диалло (Канада).

22:30. Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.