«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 30 апреля
Сегодня, 30 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии четвёртого круга.
Теннис. «Мастерс», Мадрид, Испания. Расписание матчей 30 апреля (время московское):
- 14:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Маттео Арнальди (Италия).
- 17:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Томми Пол (США).
- 20:30. Григор Димитров (Болгария) — Габриэль Диалло (Канада).
- 22:30. Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Музетти (Италия).
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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