Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева: у меня много замечательных воспоминаний о «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева: у меня много замечательных воспоминаний о «Ролан Гаррос»
Комментарии

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила значимость «Ролан Гаррос» — 2024, на котором вышла в полуфинал.

«У меня много замечательных воспоминаний о «Ролан Гаррос», потому что это был мой первый полуфинал на турнире «Большого шлема». Это был также один из первых турниров с Кончитой, поэтому я не могу дождаться, чтобы вернуться и попытаться выступить ещё лучше, чем в прошлом году.

Это дало мне дополнительную мотивацию, да, потому что теперь я знаю, что могу это сделать. Я была очень близка, и теперь мне нужно стараться изо всех сил, чтобы пройти ещё дальше», — приводит слова Андреевой сайт «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Анастасия Потапова проиграла Марте Костюк в четвёртом круге «тысячника» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android