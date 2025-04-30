Мирра Андреева: у меня много замечательных воспоминаний о «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева оценила значимость «Ролан Гаррос» — 2024, на котором вышла в полуфинал.

«У меня много замечательных воспоминаний о «Ролан Гаррос», потому что это был мой первый полуфинал на турнире «Большого шлема». Это был также один из первых турниров с Кончитой, поэтому я не могу дождаться, чтобы вернуться и попытаться выступить ещё лучше, чем в прошлом году.

Это дало мне дополнительную мотивацию, да, потому что теперь я знаю, что могу это сделать. Я была очень близка, и теперь мне нужно стараться изо всех сил, чтобы пройти ещё дальше», — приводит слова Андреевой сайт «Ролан Гаррос».