Мирра Андреева — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится четвертьфинальный матч третьего круга, в котором встретятся российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева и представительница США Кори Гауфф, занимающая четвёртую строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Кори Гауфф, который начнётся не ранее 16:00 мск.
Мадрид (ж). 1/4 финала
30 апреля 2025, среда. 16:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Кори Гауфф
К. Гауфф
Андреева-младшая и Кори Гауфф провели между собой два матча. Обе игры прошли в рамках турниров «Большого шлема» в 2023 году: в третьем круге «Ролан Гаррос» и во втором раунде US Open победу праздновала американская теннисистка.
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