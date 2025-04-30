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Мирра Андреева: больше всего горжусь тем, что смогла бороться с мыслями в своей голове

Мирра Андреева: больше всего горжусь тем, что смогла бороться с мыслями в своей голове
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Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что переживала не лучшие моменты с психологической точки зрения по ходу нынешнего сезона.

«В этом сезоне я больше всего горжусь тем, что смогла бороться с мыслями в своей голове, а затем выиграла второй титул WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, потому что это очень престижный турнир.

Я очень счастлива и очень горжусь собой, что смогла подтолкнуть себя и выиграть турнир. Я переживала не самые тёмные времена, но мысли в голове были не очень хорошие, поэтому горжусь, что смогла это преодолеть», — приводит слова Андреевой сайт «Ролан Гаррос».

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