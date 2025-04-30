Кирьос: насколько нелепа дисквалификация Пёрселла? Можем признать, что система подстроена

Финалист Уимблдона-2022 и чемпион семи турниров ATP австралиец Ник Кирьос высказался о дисквалификации своего соотечественника Макса Пёрселла на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

«Ну что, какие честные чувства по поводу того, насколько нелепа дисквалификация Персёлла? Витамины? Можем ли мы это оправдать? Или можем просто признать, что вся система подстроена», — написал Кирьос на личной странице в соцсетях.

В декабре 2024 года Пёрселл признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещённого метода) и запросил временное отстранение. Нарушение произошло в декабре 2023 года, теннисист получил внутривенные вливания витаминов объёмом более 500 мл при допустимых 100 мл. 29 апреля стало известно о дисквалификации теннисиста на 18 месяцев.