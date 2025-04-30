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Арина Соболенко: если меня поставят к стенке, выберу личное счастье, а не большой успех

Арина Соболенко: если меня поставят к стенке, выберу личное счастье, а не большой успех
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что для неё важнее — личное счастье или карьера.

— Карлос Алькарас признался, что предпочтёт личное счастье большому успеху. Согласна ли с этим утверждением?
— Вау!.. Ну, конечно, глубоко. Такой вопрос… Блин, не знаю. Наверное, я всё бы… Это очень тяжёлый вопрос. Ну, понятно, что по каким-то моральным понятиям я бы предпочла личное счастье. Но просто у меня так много подвязано к теннису, что без него я бы, наверное, не смогла существовать. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. Надо балансировать. Хотя, конечно, если меня поставят к стенке и скажут выбирать, выберу личное счастье. Но не факт. Это не точно, — сказала Соболенко в эфире YouTube-канала BB Tennis.

Напомним, Соболенко встречается с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

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