«Я немного потерян». Циципас — о поражении от Музетти в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
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18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил причины поражения от 11-го номера рейтинга ATP итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 6:7 (3:7) в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:45 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«У меня нет уверенности в своём форхенде. Это не то, к чему я привык, что немного расстраивает… Моя игра в целом? Я сейчас немного потерян. Мне нужно немного времени на подумать», — сказал Циципас на пресс-конференции.
В следующем круге соперником Музетти станет седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор, который в матче 1/16 финала обыграл 30-го номера рейтинга ATP канадского теннисиста Дениса Шаповалова.
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