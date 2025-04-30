«Я немного потерян». Циципас — о поражении от Музетти в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил причины поражения от 11-го номера рейтинга ATP итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 6:7 (3:7) в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«У меня нет уверенности в своём форхенде. Это не то, к чему я привык, что немного расстраивает… Моя игра в целом? Я сейчас немного потерян. Мне нужно немного времени на подумать», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В следующем круге соперником Музетти станет седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор, который в матче 1/16 финала обыграл 30-го номера рейтинга ATP канадского теннисиста Дениса Шаповалова.