Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я немного потерян». Циципас — о поражении от Музетти в третьем круге «Мастерса» в Мадриде

«Я немного потерян». Циципас — о поражении от Музетти в третьем круге «Мастерса» в Мадриде
Комментарии

18-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас объяснил причины поражения от 11-го номера рейтинга ATP итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 6:7 (3:7) в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 16:45 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		7 7
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«У меня нет уверенности в своём форхенде. Это не то, к чему я привык, что немного расстраивает… Моя игра в целом? Я сейчас немного потерян. Мне нужно немного времени на подумать», — сказал Циципас на пресс-конференции.

В следующем круге соперником Музетти станет седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор, который в матче 1/16 финала обыграл 30-го номера рейтинга ATP канадского теннисиста Дениса Шаповалова.

Материалы по теме
Де Минор за 44 минуты разгромил Димитрова в Монте-Карло. А Циципас покинул любимый турнир
Де Минор за 44 минуты разгромил Димитрова в Монте-Карло. А Циципас покинул любимый турнир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android