«Такое может случиться в спорте». Александр Зверев — о причинах поражения от Серундоло

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил поражение от аргентинца Франсиско Серундоло (5:7, 3:6) в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Не думаю, что я играл ужасно. Перед Мюнхеном я проигрывал из-за себя, потому что играл плохо, не попадал в корт и, возможно, был недостаточно смелым. Сегодня не могу этого сказать.

Возможно, я сыграл один плохой гейм при счёте 6:5 в первом сете, но это один гейм за матч, такое может случиться. Но в целом я чувствую, что моя игра улучшается, не так уж много ошибок. Просто сегодня соперник был лучше меня, такое может случиться в спорте», — сказал Зверев на пресс-конференции.