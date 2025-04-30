«Такое может случиться в спорте». Александр Зверев — о причинах поражения от Серундоло
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил поражение от аргентинца Франсиско Серундоло (5:7, 3:6) в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
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|3
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|6
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
«Не думаю, что я играл ужасно. Перед Мюнхеном я проигрывал из-за себя, потому что играл плохо, не попадал в корт и, возможно, был недостаточно смелым. Сегодня не могу этого сказать.
Возможно, я сыграл один плохой гейм при счёте 6:5 в первом сете, но это один гейм за матч, такое может случиться. Но в целом я чувствую, что моя игра улучшается, не так уж много ошибок. Просто сегодня соперник был лучше меня, такое может случиться в спорте», — сказал Зверев на пресс-конференции.
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