Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Такое может случиться в спорте». Александр Зверев — о причинах поражения от Серундоло

«Такое может случиться в спорте». Александр Зверев — о причинах поражения от Серундоло
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объяснил поражение от аргентинца Франсиско Серундоло (5:7, 3:6) в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«Не думаю, что я играл ужасно. Перед Мюнхеном я проигрывал из-за себя, потому что играл плохо, не попадал в корт и, возможно, был недостаточно смелым. Сегодня не могу этого сказать.

Возможно, я сыграл один плохой гейм при счёте 6:5 в первом сете, но это один гейм за матч, такое может случиться. Но в целом я чувствую, что моя игра улучшается, не так уж много ошибок. Просто сегодня соперник был лучше меня, такое может случиться в спорте», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Материалы по теме
Серундоло уверенно обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android