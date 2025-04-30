Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рууд — о Медведеве: когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда

Рууд — о Медведеве: когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда
Комментарии

15-я ракета мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Буду играть с Даниилом, снова сложный матч. Мы никогда не играли на этом покрытии. Он побеждал меня на траве и харде, так что я постараюсь использовать грунт в свою пользу. Но его тоже нельзя недооценивать на грунте. Однажды он выиграл Рим (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата), где играл отлично. Когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Медведев ведёт в счёте личных встреч теннисистов — 3-0. Отметим, что последний матч россиянин и норвежец провели в 2021 году.

Материалы по теме
«Такое может случиться в спорте». Александр Зверев — о причинах поражения от Серундоло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android