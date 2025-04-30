Рууд — о Медведеве: когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда

15-я ракета мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

«Буду играть с Даниилом, снова сложный матч. Мы никогда не играли на этом покрытии. Он побеждал меня на траве и харде, так что я постараюсь использовать грунт в свою пользу. Но его тоже нельзя недооценивать на грунте. Однажды он выиграл Рим (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата), где играл отлично. Когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Медведев ведёт в счёте личных встреч теннисистов — 3-0. Отметим, что последний матч россиянин и норвежец провели в 2021 году.