Рууд — о Медведеве: когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда
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15-я ракета мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в 1/4 финала на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2025, четверг. 12:00 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Буду играть с Даниилом, снова сложный матч. Мы никогда не играли на этом покрытии. Он побеждал меня на траве и харде, так что я постараюсь использовать грунт в свою пользу. Но его тоже нельзя недооценивать на грунте. Однажды он выиграл Рим (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата), где играл отлично. Когда он в хорошем настроении, он сильный соперник везде и всегда», — сказал Рууд на пресс-конференции.
Медведев ведёт в счёте личных встреч теннисистов — 3-0. Отметим, что последний матч россиянин и норвежец провели в 2021 году.
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