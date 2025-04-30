Впервые в 1/4 финала турнира в Мадриде сыграют сразу две представительницы Украины

Украинские теннисистки 17-я ракетка мира Элина Свитолина и Марта Костюк, занимающая 36-ю строчку в рейтинге, вышли в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде. Впервые в истории соревнований в испанской столице сразу две представительницы Украины сыграют в 1/4 финала.
Свитолина в матче за выход в полуфинал Мадрида встретится с 56-й ракеткой мира Моюкой Учижимой из Японии. Соперницей Костюк станет лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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Напомним, Марта Костюк по ходу соревнований в Мадриде обыграла двух россиянок — Веронику Кудерметову (третий круг) и Анастасию Потапову (1/8 финала).
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей чемпионкой соревнования является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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