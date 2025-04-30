Зверев: в 2017 году уровень игроков с 10-го по 30-е место был намного ниже, чем сейчас

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сравнил средний уровень современного тенниса со временем, когда сам дебютировал в топ-10 рейтинга ATP.

— Многие думают, что сегодня легче попасть в топ-10 рейтинга. Так ли это?

— Нет.

— Что вы об этом думаете?

— Определённо нет, сейчас намного сложнее. Тур стал глубже. Когда я впервые попал в топ-10 в 2017 году, да, топ-10 был очень сильным. Были такие лучшие игроки, как Новак, Рафа, Роджер, Энди, Стэн, дель Потро. Однако я бы сказал, что уровень с 10-го по 20-е, а затем с 20-го по 30-е был намного ниже, чем сейчас. Да, вершина топа была невероятной, но глубина сейчас намного больше, — сказал Зверев на пресс-конференции.