Соболенко — о трудностях в матчах со Стирнс: в этот раз я вышла более подготовленной

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнила игру с американкой Питон Стирнс (6:2, 6:4) в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) с их матчем в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Тогда Стирнс оказала более сильное сопротивление, и встреча закончилась победой белоруски в трёх сетах (6:7, 6:2, 7:6).
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«Не могу сказать, что в прошлом году в Индиан-Уэллсе был самый лучший пример моего тенниса и вообще не самый лучший матч был с моей стороны. В этот раз я вышла более подготовленной к её теннису. Довольно-таки специфичная у неё игра, ритм меняется, и сложно было в прошлый раз, сейчас была более готова к её ритму», — сказала Соболенко в эфире YouTube-канала BB Tennis.
В матче за выход в полуфинал соревнований в Мадриде Арина Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.
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