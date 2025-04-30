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Соболенко — о трудностях в матчах со Стирнс: в этот раз я вышла более подготовленной

Соболенко — о трудностях в матчах со Стирнс: в этот раз я вышла более подготовленной
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнила игру с американкой Питон Стирнс (6:2, 6:4) в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) с их матчем в прошлом году в Индиан-Уэллсе. Тогда Стирнс оказала более сильное сопротивление, и встреча закончилась победой белоруски в трёх сетах (6:7, 6:2, 7:6).

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Не могу сказать, что в прошлом году в Индиан-Уэллсе был самый лучший пример моего тенниса и вообще не самый лучший матч был с моей стороны. В этот раз я вышла более подготовленной к её теннису. Довольно-таки специфичная у неё игра, ритм меняется, и сложно было в прошлый раз, сейчас была более готова к её ритму», — сказала Соболенко в эфире YouTube-канала BB Tennis.

В матче за выход в полуфинал соревнований в Мадриде Арина Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.

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