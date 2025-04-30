30-летняя Мэдисон Киз: продолжаю играть в хороший теннис, пока все называют меня ветераном

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала уровень своей игры на поздней стадии карьеры.

«На данный момент я пытаюсь наслаждаться игрой на корте, оставаться в полной готовности и просто продолжать играть в хороший теннис, пока все называют меня ветераном. Честно говоря, мне никогда не нравилось ставить себе цель в рейтинге. Мне было трудно не зацикливаться на победах и поражениях.

Тот факт, что я нахожусь на высочайшем для меня месте в рейтинге, уже стал для меня своего рода бонусом. Я точно не думала, что это произойдёт позже в карьере. Так что я просто смирилась с этим», — приводит слова Киз сайт турнира в Мадриде.