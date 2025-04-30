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Киз — о дебютном «Шлеме»: потребовалось время, чтобы снова почувствовать себя комфортно

Киз — о дебютном «Шлеме»: потребовалось время, чтобы снова почувствовать себя комфортно
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Пятая ракетка мира 30-летняя американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, что изменилось в её настрое после завоевания первого титула на турнире «Большого шлема» — на Australian Open — 2025.

«Больше всего меня удивило то, что потребовалось некоторое время, чтобы снова почувствовать себя комфортно. И я думала об этом на днях, потому что-то впервые за очень долгое время я сделала что-то в первый раз.

Прошло очень много лет с тех пор, как я приезжала на турнир и чувствовала, что всё по-другому. Потребовалось время, чтобы немного привыкнуть. Просто чувствовала себя немного неуверенно, оказывала большее давление на себя», — приводит слова Киз сайт турнира в Мадриде.

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