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Даниил Медведев: один глаз на «Арсенал» — «ПСЖ», другой — на Фриц/Рууд

Даниил Медведев: один глаз на «Арсенал» — «ПСЖ», другой — на Фриц/Рууд
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10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) рассказал, что планирует смотреть параллельно матч между американцем Тейлором Фрицем и Каспером Руудом (7:5, 6:4) из Норвегии и игру 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу между английским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
29 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 4'    
Мадрид (м). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 22:45 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

«Я чуть посмотрел первый сет, но я забыл, что «ПСЖ» играет, поэтому сейчас один глаз на «Арсенал» — «ПСЖ», другой — на Фрица/Рууда. Посмотрим», — сказал Медведев в видео, опубликованном в эфире телеграм-канала «Больше!»

Во вторник, 29 апреля, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме (32-й номер рейтинга ATP) в 1/8 финала турнира в Мадриде (3:6, 6:1, 6:4) и в матче за выход в полуфинал сыграет с Тейлором Фрицем.

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