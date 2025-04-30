Даниил Медведев: один глаз на «Арсенал» — «ПСЖ», другой — на Фриц/Рууд

10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) рассказал, что планирует смотреть параллельно матч между американцем Тейлором Фрицем и Каспером Руудом (7:5, 6:4) из Норвегии и игру 1/2 финала Лиги чемпионов по футболу между английским «Арсеналом» и французским «ПСЖ» (0:1).

«Я чуть посмотрел первый сет, но я забыл, что «ПСЖ» играет, поэтому сейчас один глаз на «Арсенал» — «ПСЖ», другой — на Фрица/Рууда. Посмотрим», — сказал Медведев в видео, опубликованном в эфире телеграм-канала «Больше!»

Во вторник, 29 апреля, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев нанёс поражение американцу Брэндону Накашиме (32-й номер рейтинга ATP) в 1/8 финала турнира в Мадриде (3:6, 6:1, 6:4) и в матче за выход в полуфинал сыграет с Тейлором Фрицем.