Андреева — о топ-игроках: мне нечего терять, стараюсь наслаждаться каждым моментом

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вспомнила свой первый матч с полькой Игой Швёнтек, а также рассказала о настрое на матчи против топ-игроков.

«Я играла с Игой в Цинциннати (в 2024 году) и проиграла в трёх сетах. Матч был очень напряжённым. Я подумала, что, если тогда я была близка, может быть, в следующий раз смогу победить её. Думала, что ничего плохого не произойдёт, если я проиграю второй ракетке мира, многократной победительнице турниров «Большого шлема».

Так я подхожу к матчам с лучшими игроками. Знаю, что мне нечего терять, стараюсь наслаждаться каждым моментом в таких матчах», — приводит слова Андреевой сайт «Ролан Гаррос».