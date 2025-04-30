«Молитвами». Соболенко — на вопрос, как справлялась с брейк-пойнтами у Стирнс

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала игру с американкой Питон Стирнс (6:2, 6:4) в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
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— У Cтирнс 12 нереализованных брейк-пойнтов из 12. Скажи, как ты решала эти проблемы?
— С молитвами (смеётся). Если честно, такие условия были тяжёлыми, что мы с ней обе не справлялись на подаче. Было тяжело найти ритм и выстроить розыгрыш. Думаю, что каждый провал на своей подаче в начале гейма связан с тяжёлыми условиями. Адаптироваться было реально тяжело. Не знаю, как я справилась, наверное, очень сильно разозлилась и неплохо подавала на этих брейк-пойнтах, поэтому я очень рада тому, как возвращалась в эти геймы, — сказала Соболенко в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.
В матче за выход в полуфинал соревнований в Мадриде Арина Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.
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