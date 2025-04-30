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«Даже не хочется отвечать». Янник Синнер — о реакции именитых спортсменов на допинг-дело

«Даже не хочется отвечать». Янник Синнер — о реакции именитых спортсменов на допинг-дело
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос, как на него повлияла критика со стороны признанных чемпионов на фоне допинг-скандала.

— Какое влияние оказали на вас высказывания некоторых чемпионов?
— Мне даже не хочется отвечать. Каждый волен судить и говорить, что хочет, но для меня важно знать, что произошло и что я пережил. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело, и я никому не пожелаю оказаться невиновным в подобной ситуации. Но мы живём в мире, где каждый может говорить что угодно, так что это нормально, — приводит слова Синнера Ubitennis.

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