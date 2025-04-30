«Это возраст». Соболенко — о том, почему ворчала в матче со Стирнс в 1/8 финала в Мадриде

Первая ракетка мира 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, почему ворчала во время отскоков мяча от корта в игре с американкой Питон Стирнс (6:2, 6:4) в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Это уже возраст (смеётся). Это грунт, это то, к чему ты готовишься. А ворчать… ну это просто поворчала и дальше пошла. Это не то что я прям очень много энергии отдавала в эти отскоки, потому что это непредсказуемо. Да, было несколько таких специфических отскоков, но я каждый раз себя успокаивала, что это грунт, чего ещё можно ждать от этого покрытия», — сказала Соболенко в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

В матче за выход в полуфинал соревнований в Мадриде Арина Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.