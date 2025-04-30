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«Это возраст». Соболенко — о том, почему ворчала в матче со Стирнс в 1/8 финала в Мадриде

«Это возраст». Соболенко — о том, почему ворчала в матче со Стирнс в 1/8 финала в Мадриде
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Первая ракетка мира 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос, почему ворчала во время отскоков мяча от корта в игре с американкой Питон Стирнс (6:2, 6:4) в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Мадрид (ж). 4-й круг
29 апреля 2025, вторник. 21:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

«Это уже возраст (смеётся). Это грунт, это то, к чему ты готовишься. А ворчать… ну это просто поворчала и дальше пошла. Это не то что я прям очень много энергии отдавала в эти отскоки, потому что это непредсказуемо. Да, было несколько таких специфических отскоков, но я каждый раз себя успокаивала, что это грунт, чего ещё можно ждать от этого покрытия», — сказала Соболенко в эфире канала «Больше! Теннис» в Vk Video.

В матче за выход в полуфинал соревнований в Мадриде Арина Соболенко сыграет с 36-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк.

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