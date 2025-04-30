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Янник Синнер назвал моменты своей карьеры, которые не дают ему спать

Янник Синнер назвал моменты своей карьеры, которые не дают ему спать
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, о каких значимых моментах своей карьеры часто вспоминает.

— Что-нибудь не даёт вам сегодня спать?
— В прошлом было несколько моментов, например, нереализованный матчбол против Алькараса на Открытом чемпионате США в 2022 году. Лучшим моментом был первый выигранный мной турнир «Большого шлема», с тем форхендом в конце, я хорошо его помню, — приводит слова Синнера Ubitennis.

В четвертьфинале US Open — 2022 Синнер в напряжённом матче проиграл испанцу Карлосу Алькарасу, который впоследствии выиграл турнир. Свой первый «Шлем» итальянец выиграл на Australian Open — 2024 в финале у россиянина Даниила Медведева.

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