«Напомнило пандемию». Карен Хачанов — об отключении электроэнергии в Испании

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как повлияло отключение электроэнергии в Испании на его игру с 12-м номером рейтинга ATP американцем Томми Полом в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|3
|6
«Я бы не сказал, что сильно повлияло. Просто был очень странный день, который никто не ожидал. Это немножко напомнило пандемию. Думаешь такой, неужели это будет несколько дней продолжаться и какие последствия это принесёт. То есть у нас теннис, матч, часть жизни, а там люди в метро застряли, в лифте, как больницы работают. То есть это показатель того, как без электроснабжения люди могут начать паниковать и не знать, как им выживать. Вот такая тренировка была.
Ты не можешь расслабиться, потому что не знаешь, будешь ли ты играть и что тебе делать — отдыхать, спать. Такая задержка, непонимание ситуации всегда немножко тяготит. А так провели один день на расслабоне, и всё», — сказал Хачанов в эфире канала BB Tennis в Vk Video.
Напомним, на следующий день после блэкаута Хачанов проиграл Томми Полу со счётом 3:6, 6:3, 2:6 и завершил выступления на соревнованиях в Мадриде.
- 30 апреля 2025
-
14:53
-
14:41
-
14:32
-
14:09
-
14:00
-
13:50
-
13:50
-
13:34
-
13:26
-
13:21
-
12:55
-
12:49
-
12:37
-
12:36
-
12:22
-
12:17
-
11:59
-
11:52
-
11:49
-
11:17
-
11:00
-
10:48
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:13
-
10:00
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
08:30
-
00:56
-
00:51
-
00:32