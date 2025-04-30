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«Напомнило пандемию». Карен Хачанов — об отключении электроэнергии в Испании

«Напомнило пандемию». Карен Хачанов — об отключении электроэнергии в Испании
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25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как повлияло отключение электроэнергии в Испании на его игру с 12-м номером рейтинга ATP американцем Томми Полом в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Мадрид (м). 3-й круг
29 апреля 2025, вторник. 13:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		3 6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Я бы не сказал, что сильно повлияло. Просто был очень странный день, который никто не ожидал. Это немножко напомнило пандемию. Думаешь такой, неужели это будет несколько дней продолжаться и какие последствия это принесёт. То есть у нас теннис, матч, часть жизни, а там люди в метро застряли, в лифте, как больницы работают. То есть это показатель того, как без электроснабжения люди могут начать паниковать и не знать, как им выживать. Вот такая тренировка была.

Ты не можешь расслабиться, потому что не знаешь, будешь ли ты играть и что тебе делать — отдыхать, спать. Такая задержка, непонимание ситуации всегда немножко тяготит. А так провели один день на расслабоне, и всё», — сказал Хачанов в эфире канала BB Tennis в Vk Video.

Напомним, на следующий день после блэкаута Хачанов проиграл Томми Полу со счётом 3:6, 6:3, 2:6 и завершил выступления на соревнованиях в Мадриде.

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